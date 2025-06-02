Kurtulmuş, Terör Geride Kalacak Dedi

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN TERÖR AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün Türkiye’nin kalkınma ve güçlenme yarışında büyük bir engel olduğunu belirterek, “Türkiye bir asır geriye götürüldü” dedi. Ziyaret ettiği Yeni Yol grubunun ardından açıklama yapan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin tüm partilerin destek verdiği bir süreç olmasını diledi. “Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve Meclis’teki tüm siyasi partilerin bu süreç hakkında fikirlerinin müzakere edilerek atılacak adımların olgunlaştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TERÖR BELASINA DİKKAT ÇEKİYOR

Kurtulmuş, “Yüzyıllık cumhuriyet tarihimizin 50 yılını çalıp götüren terör belası, büyük insan kayıplarına neden oldu. Nice genç evlatlarımız hayatlarını kaybetti.” dedi. Türkiye’nin bu nedenle sadece elli yılını değil, bir asrını kaybettiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Artık Türkiye’nin gündeminden bu konunun kaldırılması, terör örgütlerinin bir daha faaliyet gösteremeyeceği bir ortam oluşturulması için birliğe ve beraberliğe ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

BÜLENT KAYA: VERİMLİ BİR TOPLANTI YAPTIK

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Kurtulmuş’a başarılar dileyerek, “Bu ziyaret vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin iki yıllık çalışma dönemini ve bundan sonraki süreçleri birlikte istişare etme imkanı bulduk. Son derece verimli bir toplantıydı” dedi. Önlerindeki zorlukların büyük olduğunu vurgulayan Kaya, TBMM’nin daha etkili bir yasama organı olması için tüm partilerin ortak çalışması gerektiğini ifade etti.