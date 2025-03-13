Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Bölgeye Huzur Getirecek

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün düzenlenen iftar yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye meselesi esasında sadece Türkiye ile ilgili bir dilek, temenni ya da hedef değil. Terörsüz Türkiye’nin gerçekleşmesiyle birlikte bu bölgedeki bütün terör örgütlerinin artık bir şekilde fonksiyonsuz hale geleceğini ve sadece Türkiye’nin değil, çevremizdeki bütün ülkelerin de huzur ve güven içerisinde olacağını ümit ediyoruz” dedi. İftar yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri, eski TBMM başkanları ve TBMM başkanvekilleri katıldı.

İSTİKRAR ORTAMI

Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle beraber Türkiye’deki istikrar ortamının bölge ülkeleri için ilham kaynağı olmasını umduğunu belirtti. “Türkiye, başka ülkelerde var olan ve bir an evvel sona ermesini istediğimiz istikrarsızlıkları ithal eden bir ülke olamaz. Bu nedenle bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir geleceğe hep birlikte hazırlanmak için çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEM VE FIRSATLAR

Yeni döneme ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, “Bu yeni dönemin birçok özelliği var, ancak en belirgin olanı, hiçbir devletin ya da bölgenin tek başına dünyayı yönlendirecek güce sahip olamamasıdır. Türkiye, bölgesinin istikrar ülkesi olarak, önümüzdeki dönemde yeni dünyanın gelişmelerine cevap verecek ve bölgemizi bir istikrar merkezi haline getirecek” dedi. Türkiye’nin birçok fırsatla karşılaştığını vurgulayan Kurtulmuş, “Birlik ve beraberlik içinde, Cumhuriyetimizin ikinci asrı için güçlü, etkili bir Türkiye yüzyılını kurmayı nasip etsin” diyerek sözlerini sonlandırdı.