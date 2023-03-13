AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine hazırlandıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türk siyasi tarihinin en önemli seçimine giriyoruz. Özellikle asrın felaketinden sonra Türkiye’nin yeniden imar, ihya ve inşasının birincin gündemimiz olduğu bir dönemde, bu seçimlerin fevkalade hayati bir önem taşıdığını herhalde hepimiz biliyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, parti genel merkezinde Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Bugadov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş, ilişkileri her alanda mükemmel şekilde yürüttükleri dost ve kardeş Azerbaycan’ın iktidar partisi Genel Başkanvekili Bugadov’u kabul etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Her 2 ülke arasında uluslararası ilişkiler bakımından örnek teşkil eden mükemmel bir ilişki olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Her alanda iş birliğimizi ifade ettiğim gibi sanki 2 ayrı devlet gibi değil de tek devletmişiz gibi yürütmekteyiz. Her alanda Azerbaycan’ın bizim yanımızda; Türkiye olarak da bizim Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu bütün dünya biliyor. Bu yakın ilişki her 2 ülkemize de çok ciddi şekilde güç katmaktadır. Bu çerçevede iktidardaki 2 partinin; Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi, Azerbaycan’daki Yeni Azerbaycan Partisi arasındaki ilişkiler de devletler arasındaki bu mükemmel ilişkinin izdüşümü şeklindedir” dedi.