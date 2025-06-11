Kurtulmuş, TÜRKPA 14’üncü Kurul’da

KAZAKİSTAN’A GİDİŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu’na katılmak amacıyla Kazakistan’a gitti. Kurtulmuş, Astana’da düzenlenecek olan bu kurula, Kazakistan Parlamentosu’nun ev sahipliğinde katılıyor.

GESİ başlığı

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak “Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu’na katılmak üzere kardeş ülke Kazakistan’ın başkenti Astana’dayız” şeklinde ifade etti. Bu etkinlikte, ‘Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü’ teması işlenecek.