Kurtulmuş, Yapıcıoğlu ile görüştü

TBMM BAŞKANINDAN HÜDA-PAR ZİYARETİ

ANKARA – TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Meclis’te bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu görüşmeye, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta da katıldı. Ayrıca HÜDA-PAR Genel Başkan Vekili Şehzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç de toplantıda yer aldı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Yapıcıoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, TBMM Başkanlığı seçimlerinde Kurtulmuş’un AK Parti ve MHP ile birlikte HÜDA-PAR’ın da adayı olduğunu belirtti. Yapıcıoğlu, “Bizim de adayımız Sayın Meclis Başkanımızdır. Destek talebi için bize geldiler, desteğimiz onadır. Biz ilk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz. Bunun haricinde memleket meselelerini ve yakın tarihte gündemde olan konuları görüştük. Bunlarla ilgili faydalı bir görüşme oldu, fikir alışverişinde bulunduk.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ

Kurtulmuş, Türkiye’nin genel meselelerine de değindi ve “Özellikle son süreçte Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisi olan, iç kalenin tahkim edilmesi bakımından barışın, huzurun, kardeşliğin temini için son derece önemli olan terörsüz Türkiye süreci ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.” şeklinde konuştu. Ayrıca, TBMM’nin gelecekteki çalışmaları ve izlenebilecek usuller üzerine değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. Kurtulmuş, “Yarın yapılacak olan TBMM Başkanlığı 28’inci Dönem Başkanlığının 2’nci devresi için desteklerini talep ettik. Ben de destekleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

SİYASİ PARTİLERLE İLETİŞİM SÜRECİ

Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunmayan siyasi parti liderleriyle de telefon aracılığıyla görüştüklerini ifade ederek, bu iletişimin önemine dikkat çekti.