Kurtulmuş, Yapıcıoğlu’yla TBMM’de görüştü

KURTULMUŞ VE YAPICIOĞLU’NUN GÖRÜŞMESİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret ediyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu buluşmanın ardından Kurtulmuş ve Yapıcıoğlu ortak bir açıklama yapıyor. Yapıcıoğlu, TBMM Başkanlığı seçimlerinin yarın yapılacağını ifade ederek, “Kurtulmuş, AK Parti ve MHP ile birlikte HÜDA-PAR’ın da adayıdır. Bizim de adayımız Sayın Meclis Başkanımızdır. Destek talebi için bize geldiler, desteğimiz onadır. Biz ilk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz. Bunun haricinde memleket meselelerini ve yakın tarihte gündemde olan konuları görüştük. Bunlarla ilgili faydalı bir görüşme oldu, fikir alışverişinde bulunduk” diyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Kurtulmuş ise Türkiye’nin genel meselelerini görüşme fırsatı bulduklarını belirtiyor. Kurtulmuş, “Özellikle son süreçte Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan terörsüz Türkiye süreci ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Barışın, huzurun ve kardeşliğin temini açısından iç kalenin tahkim edilmesi son derece önemli. Önümüzdeki dönemde TBMM’nin çalışmaları ve bu çalışmalarda uygulanabilecek usul ve yöntemler hakkında değerlendirmelerini alma imkanı bulduk. Ayrıca, terörsüz Türkiye ile ilgili kurulacak komisyon üzerine de fikirlerini aldık. Yarın yapılacak olan TBMM Başkanlığı 28’inci Dönem Başkanlığı’nın 2’nci devresi için desteklerini talep ettik. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah, TBMM’nin çalışmaları Türkiye demokrasisinin standartlarını yükselten, barışa, huzura ve kardeşliğe katkı sunan bir düzen içerisinde olur” ifadelerini kullanıyor. Kurtulmuş, ayrıca Meclis’te grubu bulunmayan siyasi parti liderleriyle telefon aracılığıyla da görüştüklerini belirtiyor.