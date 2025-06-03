Kurtulmuş: Yeni Dönemde Müzakere Gerekiyor

NUMAN KURTULMUŞ’TAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Başkanlık seçimlerinin tamamlanmasının ardından göreve yeniden seçilen Numan Kurtulmuş, teşekkür konuşması için söz aldı. Kurtulmuş, “28’inci Yasama döneminin ikinci devre seçimleri dolayısıyla şahsıma göstermiş olduğunuz bu itimat dolayısıyla her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki devre, fevkalade önemli işleri başardığımız bir dönem olacaktır. Öncelikle bu süre içerisinde her şeyden evvel Türkiye’nin bizden beklentisi demokratik olgunluk içerisinde farklı fikirleri, siyasi konuları bu çatı altında başarıyla tartışabilmek ve milletin hayrına olabilecek sonuçları çıkarabilmektedir. Siyaset tabii ki farklı fikirlerin mücadele ettiği, yarışın içerisinde olduğu ancak bir tarafıyla da farklı fikirlerin müzakere içinde, olgunluk içerisinde tartışıldığı bir demokratik nezaheti gerektirmektedir. Ümit ederim ki bu dönemde hem önümüzde bekleyen işlerin halledilmesi hem de milletin tarihi önem atfettiği konuların en güzel şekliyle çözülebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu hep beraber yerine getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİK TEMELİ

Kurtulmuş, yeni dönemde en önemli meselenin müzakereye açık bir siyaset dilinin kurulması olduğunu belirtti. “Ayrıca bu dönem içerisinde, tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan Terörsüz Türkiye meselesinin, ülkemizin halletmesi gereken en acil mesele olduğu konusunda herhalde hepimiz hemfikirizdir. Bu çerçevede bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında konuşarak halletmek ve sonuçları açık bir şekilde almak bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğundadır.” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, partilerin TBMM içerisinde oluşturulacak ortak çabaya katkı vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, komisyonda terör sorununa dair şeffaf bir yaklaşım sergileyeceklerini söyledi.

SİYASİ PARTİLERİN ÖNEMİ VE SORUMLULUK

Tüm siyasi partilerin Terörsüz Türkiye ile ilgili TBMM’de kurulması planlanan komisyonda yer alması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, “İnşallah bir müddet sonra bu çalışmalar bittiğinde hepimiz tarihe ve millete karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içerisinde, Türkiye’yi huzur, esenlik, barış ve adalet içerisinde sonraki nesillere devretmenin büyük bir hazzını yaşarız.” dedi. Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye meselesinin terörsüz bir bölgenin oluşturulması anlamına geldiğini belirterek, her siyasi partinin bu konudaki katkılarının tarihi önem taşıdığına dikkat çekti.

DEMOKRATİK İÇ TÜZÜK ÇALIŞMALARI VE YENİ ANAYASA VURGUSU

Kurtulmuş, demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir Meclis İç Tüzüğü’nün yapılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti. “Ümit ederim ki, kısa süre içerisinde partiler arasında bir görüş birliği sağlanarak, Türkiye demokrasisinin standartlarının milli iradenin merkezi ve demokrasinin kalbi olan TBMM’de daha da yukarıya çıkartılması için çok güçlü bir İç Tüzük çalışmasını hep beraber gerçekleştirebiliriz.” diye konuştu. Ayrıca, Cumhuriyetimizin ikinci asrını, sivil, demokrat, kapsayıcı bir anayasa ile taçlandırmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, bu dönemde başarılar elde edeceğini belirterek, “siyasetin bir tarafı mücadele diğer tarafı ise müzakeredir” ifadesiyle sürecin önemine vurgu yaptı.