Kurtuluş Hikayesi, Balıkçıların Mücadelesi

EKVADOR DONANMASI’NDAN AÇIKLAMA

Ekvador Donanması, balıkçıların Peru’nun başkenti Lima’nın güneyinde yer alan Pucusana Körfezi’nden açıldıktan iki gün sonra yaşanan iletişim ve navigasyon sistemi arızası hakkında bilgi verdi. Elektrik sisteminde meydana gelen sorun, balıkçıların açık denizde sürüklenmesine sebep oldu. Hayatta kalabilmek için yağmur ve deniz suyu içerek mücadele eden balıkçılar, zor bir süreçten geçti.

KURTARILAN BALIKÇILAR

Güvenli bir şekilde kurtarılan balıkçıların isimleri Vladimir Gonzalez, Jose Albines, Jose Gabriel Albines ve Jorge Ugarte olarak açıklandı. Kurtarılan balıkçıların sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi. Yetkililer, balıkçıların ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşleri için yerel ve uluslararası makamlarla yoğun bir şekilde koordinasyon sağlandığını ifade etti.