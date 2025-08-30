Kurtuluş Mahallesi’nde Emekli Postacı Şadi. 30 Ağustos’u Eşiyle Bahçede Kutladı. Atatürk’ün Sesine Hayranım Dedi

EMEKLİ POSTACININ ATATÜRK HAYRANI OLUŞU

Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan emekli postacı Şadi Duru, sesiyle Mustafa Kemal Atatürk’ü andırıyor. Ses benzerliği nedeniyle sosyal medyada ilgi çeken Duru, evinin bahçesinde okuduğu Onuncu Yıl Nutku ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Atatürk’ün sesi ve tonu ile dikkat çeken Duru, ona olan hayranlığını aktardı.

RÜYA GİBİ BİR HAYRANLIK

Eşi Firdevs Duru ile birlikte 30 Ağustos Bayramı’nı bahçelerinde kutladıklarını belirten Şadi Duru, “Ben Mustafa Kemal Atatürk’ün sesini ortaokul yıllarında taklit etmeye başladım. Bu, benim için çok özel bir deneyim. Atamızın sesine aşinaydım. Bayramlarda ve önemli toplantılarda, sesimi yükselterek okurum ve insanlar beni alkışlar” şeklinde konuştu. Duru, 5 erkek çocuğu olduğunu ve onların 2’sinin uzman çavuş, 1’inin polis olduğunu, diğer 2’sinin de işçi olarak yetiştirildiğini ifade etti. Küçük oğlunun adını da Mustafa Kemal koymuş.

DUYGU DOLU KUTLAMA

Şadi Duru, 30 Ağustos Zaferi’ni eşi ile bahçelerinde coşku ile kutladıklarını, “Ülkemizin 81 ilinde ve Aksaray’da, kutlamalar gerçekleştirildi. Ben de meydanda şiir okumayı planlıyordum, ancak koşullar elvermediğinden katılamadım. Ancak burada büyük bir sesle kutlama yapmayı istedim. Herkesin bunu duymasını sağlamak istedim. İlkokul yıllarımda Atatürk’ün mavi gözlü ve güçlü bakışına aşıktım. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran büyük bir liderdir. O günden bu yana sesine aşık olarak, her yerde onun sözlerini söylemeye devam edeceğim” dedi.