Kurtuluş Öyküleri Yeni Sezon Detayları

YENİ SEZONUN SAMİMİYETİ

Bu sezon “Kurtuluş Öyküleri”ni çok daha samimi bir şekilde izleyiciye sunuyor. Seriyi büyük bir sevgiyle takip eden yapımcı, hayatta kalma deneyleri etrafında kurulan hikayelerin kendisi için ayrıcalıklı bir tecrübe olduğunu ifade ediyor. Uzun bir aradan sonra bu seriye geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Her zaman daha fazlasını başarmayı hedefleyen yapımcı, bu sezon boyunca daha zorlu lokasyonlara yöneliyor.

ZORLU DENEYİMLER

Yeni sezonda, Çin’de kar çukurlarında yaşam mücadelesi verirken, Kolombiya’da büyük bir orman yangını ile karşı karşıya kalınmış. Bu yangın, hayvanların davranışlarını dengesizleştirirken yılanların beklenmedik zamanlarda ortaya çıkmasına neden olmuş. Ayrıca, büyük kedilerin, özellikle de puma sayısının oldukça arttığı bir ortama geçildi. Yapımcı, bu tür deneyimlerin üstünden 10 yıl geçtiğini ve zaman içerisinde hem yaşlandığını hem de daha akıllı hale geldiğini belirtiyor. Geçmiş deneyimlerine göre şu anki bakış açısının oldukça farklı olduğunu düşünüyor.

GÖRÜNTÜLERE YANSIMASI

Yapımcı, arasındaki farkların kendisi için büyüleyici olduğunu, umudunun bu halinin kameraya da yansıması ve izleyicilerin bunun tadını çıkarması yönünde olduğunu dile getiriyor. İzleyicileri bekleyen heyecan ve maceranın boyutları ise merakla bekleniyor. Bu sezonun izleyici üzerindeki etkisi ve yaratılması planlanan atmosfer, herkesin ilgisini çekecek gibi görünüyor.