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Kürtün’de Heyelan Nedeniyle Yol Kapandı

YAMAÇTAN KOPAN TOPRAK YOLU KAPATTI

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Olayın hemen ardından yolda uzun araç kuyrukları oluştu ve heyelan anı çevredekilerin cep telefonları ile görüntülendi. İlçede saat 16.30 sıralarında Gümüşhane ile Giresun’u bağlayan Karaçukur köyü mevkisinde bu olay gerçekleşti.

HEYELANDA YARALANAN OLMADI

Yamaçtan kopan toprak ve taşlar, yola dökülerek büyük bir toz bulutu oluşturdu. Heyelan sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, Gümüşhane-Giresun yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbar üzerine il özel idare ekipleri olay yerine yönlendirildi ve yol temizleme çalışmaları başlatıldı. Alternatif bir güzergahın olmayışı nedeniyle yolda yoğun araç trafiği oluştu.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Gümüşhane Valiliği, yaşanan heyelanla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Gümüşhane/Kürtün İlçesi Karaçukur köyü mevkiinde, 22 Nisan 2025 Salı günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun il yolu çift taraflı ulaşıma kapanmış, alternatif güzergah bulunmamaktadır. Gümüşhane İl Özel İdaresi tarafından yol açma çalışmalarına başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

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