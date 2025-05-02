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Kürtün’de Kaya Altında Kurtuldular

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ERİKBELİ YAYLASI YOLUNDA KÖTÜ BİR OLAY YAŞANDI

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bulunan Erikbeli Yaylası’na gitmek isteyen Nedim Güvendi ve arkadaşları, Kale Mahallesi yol ayrımındaki devasa kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dağ yamaçlarından kopan ve yolun ortasına düşen kayanın boyutu, olası bir facianın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

KAYA KÜTLESİ KALDIRILDI, YOL TRAFİĞE AÇILDI

Olayın ardından bölgedeki vatandaşlar, yol güzergahında herhangi bir önlem alınmadığını dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. Yol üzerinde meydana gelen devasa kaya kütlesi, Karayolları ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

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