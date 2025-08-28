Haberler

Kürtün’de Panelvan Şarampole Uçtu

FECİ KAZA

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün aracı yaklaşık 150 metrelik şarampole düştü. Bu talihsiz olayda sürücü hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Kürtün ilçesindeki Özkürtün beldesinde bulunan Süme Mahallesi’nde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgilere göre, Olgun Bakırcıoğlu (63) yönetimindeki 61 AF 284 plakalı panelvan, Süme Mahallesi’nden Özkürtün beldesi yönünde giderken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Olayın ardından 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, inşaat ustası olduğu belirtilen sürücü Olgun Bakırcıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sürücünün cansız bedeni, ekiplerin uzun ve zorlu çalışmalarının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak morga gönderildi. Bu üzücü olay, bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu.

