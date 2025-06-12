Kürtün’de Tomruk Düşmesiyle Ölüm

OLAYIN YERİ VE MAĞDUR

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde tomruk yüklü bir kamyondan düşen tomruğun bir işçinin başına isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kürtün ilçesindeki Günyüzü köyü Törnük Altı mevkiinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, orman işçisi olarak çalışan Hamza Okan Özlü, kamyondan indirilen tomruklardan birinin dengesini kaybedip düşmesi sonucu başına darbe aldı ve ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde Özlü’nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.