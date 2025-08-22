Kuru İncir İhracatı 348 Milyon Dolar

GIDA GÜVENLİĞİ VE ÜRETİCİ DESTEĞİ

Aydın’da milli ürün olarak tanınan cennet meyvesi kuru incirin gıda güvenliğini sağlamak amaçlı olarak, toprakla temasını önleyerek aflatoksin ve okratoksin oluşumunu engellemek için kerevet dağıtımı yapıldı. Proje çerçevesinde İzmir’de 7 bin 500, Aydın’da 11 bin 500 olmak üzere toplamda 19 bin kerevetin dağıtıldığı belirtildi. Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki en büyük pazarları için kuru incirin ihracat yolculuğunun kesintiye uğramaması adına üreticilere ekipman ve eğitim desteği verilmesi devam ediyor. Tarım Bakanlığı’nın bu konudaki desteklerinin 2000 yılından beri sürdüğü vurgulandı.

AFLATOKSİN VE OKRATOKSİN RİSKİ

Yetkililer, kuru incirde aflatoksin ve okratoksinin bir pestisit olmadığını belirterek, “Aflatoksin ve okratoksin olumsuz iklim koşullarından oluşuyor. Bu oluşumun önüne geçmek için 25 yıldır kurutma kereveti, ilek filesi, ekşilik böceği tuzağı, hasat filesi, afiş, broşür ve kitapçıklarla üreticinin yanında oluyoruz.” ifadelerini kullandı. 2000 yılından bu yana “Aflatoksinli Kuru İncirlerin Bertaraf Edilmesi Projesi” kapsamında her yıl yaklaşık 600 ton kuru incir, ihracatçı firmalardan toplanıp son yıllarda biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürülüyor. Bu yıl toplanan kuru incir miktarının ise 1000 tonu aşması bekleniyor. Ayrıca, 2025 yılında İncir Araştırma Enstitüsüyle “Kuru İncir Üretim Sahalarında Mikotoksin Kontrolü ve Mikotoksin Azaltım Uygulamaları Eğitim Projesi” hayata geçirilecek. Bu proje, kuru incirde mikotoksin risklerinin azaltılması, ürün kalitesinin artırılması ve Ar-Ge sonuçlarının sahada uygulanması amacıyla hazırlandı.

İHRACAT VERİLERİ

Türkiye, 25 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2024/25 kuru incir ihracat sezonunda 16 Ağustos 2025 tarihine kadar 57 bin 944 ton kuru incir ihraç ederek yaklaşık 347 milyon 840 bin dolar döviz getirisi sağladı. 2023/24 sezonuna göre kuru incir ihracatındaki miktar yüzde 5 azalma gösterirken, döviz getirisinde yüzde 25’lik bir artış yaşandı. Kuru incirin ortalama ihraç fiyatının, ton başına dolar bazında yüzde 31 artışla 4 bin 570 dolardan 6 bin dolara çıktığı öğrenildi. Kuru incir ihracatında en büyük pazar, 79,4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri olurken, Fransa 42 milyon dolarla ikinci ve Almanya 40 milyon dolarla üçüncü sıralarda yer aldı.