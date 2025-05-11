Kuru İncir İhracatı yüzde 28 Arttı

İHRACATTA GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ

Türkiye’nin önemli ihracat kalemlerinden biri olan kuru incir, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 2024/25 sezonunda kuru incir ihracatı, yüzde 28’lik bir artışla 292 milyon dolara ulaştı. Özellikle Aydın bölgesinde yetişen ve dünya çapında kalitesiyle tanınan kuru incir, ihracatta dünya lideri olma konumunu koruyor. “Cennet meyvesi” olarak da anılan kuru incirin ihracatı, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihracatçıların yüzlerini güldürüyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ LİDER KONUMDA

2024/25 sezonundaki ihracat rakamları dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Kuru incir ihracatı, 228 milyon dolardan 292 milyon dolara yükseldi. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı, döviz bazında yüzde 9 artarken miktar bazında yüzde 16’lık bir düşüş yaşandı. 2023/24 sezonunda Türkiye, toplamda 269 bin tonluk kuru meyve ihraç ederken, 2024/25 sezonunun aynı döneminde sadece 226 bin tonluk kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihraç etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türk kuru inciri konusunda büyük bir talep oluşturdu. Ülkenin kuru incir ithalatı yüzde 48 artışla 43 milyon dolardan 64 milyon dolara ulaştı ve liderliğini sağlamlaştırdı. Türkiye’nin geleneksel pazarlarından Fransa 35,3 milyon dolarlık kuru incir ithalatıyla ikinci sırada yer alırken, üçüncülüğü 34 milyon dolarla Almanya aldı. Türkiye, ayrıca İtalya’ya 13,4 milyon dolarlık, Kanada’ya ise 12,7 milyon dolarlık kuru incir ihraç etti.