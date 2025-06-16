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Kuru Kayısı Fiyatları Artıyor

Taze kayısının fiyatları yükselmeye devam ediyor. Pazar ve marketlerde kilosu 100 liradan satılan taze kayısının kuru hali, şarküteri, kuruyemişçi, pazar, marketler ve internet alışveriş sitelerinde bin lirayı aşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan bitkisel üretim tahminlerine göre, kayısı üretiminde geçen yıla oranla yüzde 65 azalma bekleniyor. Bu azalmanın sebebi, zirai donun pek etkili olmadığı bölgelerde yetişen kayısıların, pazar ve marketlerde kilosunun ortalama 100 liradan satılması.

Zirai don nedeniyle hiç kayısı bulunamayan Malatya, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş gibi bölgelerde taze kayısının talebi artarken, bu durum kurusunun fiyatını nisan ayından bu yana sürekli yükseltiyor. Türkiye genelinde kuru kayısının yüzde 90’ından fazlasının üretildiği Malatya’da, bu ürünün kilosu 800 liradan başlıyor ve ülkenin diğer bölgelerinde ise bin lirayı geçebiliyor. Bursa’da ise pazar, şarküteri ve marketlerde kuru kayısının kilosu 800 ila bin lira arasında satılıyor. Kuru kayısının fiyatı, çeyrek gram altınla adeta yarışır hale geldi ve 4 kilosu bir gram altına eşit oldu.

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir şarküterinin sahibi Fatih Karagöz, zirai don nedeniyle kayısı üretiminde yaşanan kayıpların kurusunun fiyatlarını artırdığını ifade ediyor. Karagöz, “Artık yeterli ürün de gelmiyor. Kilosunu 800 ila bin lira arasında değişen fiyatlardan satıyoruz. Bu fiyatlardan talep de çok görmüyor. Şu anda ucuza tazesi varken pahalıya kurusu ilgi çekmiyor” diyor.

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