Kuru Temizlemeci, Ceketten 20 Bin TL Buldu

HATAY’DA GÖRÜLEN ŞAŞIRTICI OLAY

Hatay’da faaliyet gösteren kuru temizlemeci Mehmet Yiğit, bir müşterisi tarafından teslim edilen ceketi temizlerken ilginç bir duruma tanık oldu. Ceket makineye yerleştirildiğinde, aniden paraların etrafa yayıldığını fark etti.

CİDDİ BİR BULUŞ VE TEŞEKKÜR

Ceketten çıkan 20 bin TL’yi kurutan Yiğit, paraların sahibine ulaşmayı başardı. Yaptığı bu erdemli davranışla hem takdir kazandı hem de güvenilirliğini pekiştirdi. Mekânından böyle bir haberle çıkarken, Yiğit’in örnek tutumu dikkat çekiyor.