Kuru Yemişler Sağlık İçin Faydalıdır

KURU YEMİŞLERİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Kuru yemişlerin sağlığa olan faydaları hakkında bilgiler veren satıcı Recai Polat, alım gücünün düşmesiyle bu ürünlerin satışlarının azaldığını belirtiyor. Eskişehir’de kuruyemiş satışı yapan Polat, üzüm, hurma, kayısı, iğde, keçiboynuzu ve kuru incir gibi müşteri sağlığı için yararlı pek çok ürünü sunduklarını aktarıyor. Polat, kayısı, iğde ve keçiboynuzunun özellikle yaz aylarında daha fazla tercih edildiğini vurguluyor ve bu ürünlerin birçok farklı şekilde tüketim imkânı sunduğunu ifade ediyor.

BAĞIŞIKLIK DOSTU BESİNLER

Keçiboynuzunun kaynatılarak içilmesinin öksürük, balgam ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini dile getiren Polat, “Üzümün kan yapıcı, kayısının ise kabızlığı giderici etkisinin olmasından dolayı bağışıklık dostu besinlerdir” diyor. Genellikle reçel ve marmelat olarak tüketilen, tatlı ekşi tadıyla bilinen iğde içinse, “Ülser önleyicidir, bununla birlikte kan hastalıkları ve uykusuzluğa da iyi gelir” açıklamasında bulunuyor.

ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR, SATIŞLAR AZALIYOR

Bu yıl işlerin durgun geçtiğini dile getiren Recai Polat, “Yaz sezonunda özellikle bayramdan sonra işlerimiz yüzde elli oranında düştü. Halkın alım gücü zayıfladı; geçen yıla göre bazı fiyatlarda yüzde yüz artış yaşandı” diyor. Ayrıca, hava koşullarından etkilenen kuru yemişler hakkında, “Dolu yağışları üzüm ve kayısı sayısını olumsuz yönde etkiledi” ifadelerini kullanıyor.

KURU YEMİŞLERİN SAKLANMASI

Ürünlerini soğuk hava depolarında muhafaza ettiklerini söyleyen Recai Polat, “1 yıllık ömre sahip olan bu besinleri yaz aylarında da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz” diyerek sözlerini tamamlıyor.