Kuruçaşile’de Ahşap Yat Üretimi Devam Ediyor

YAT YAPIMI GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde, Osmanlı döneminde gemilerin inşa edildiği yer olan bölgede, günümüzde lüks yat üretimi gerçekleştiriliyor. Ovatekkeönü ve Kapısuyu köylerindeki sekiz tersanede her yıl 12 balıkçı teknesi ve 10 yat denize indiriliyor. Gemi yapım ustası Hasan Büyükböcek (65), “Bize sipariş verenler hangi tür tekne istediklerini fotoğrafıyla gösterdiğinde hiçbir proje çizmeden kafamızdan yapıyoruz. Fotoğrafta gördüğümüz tekneyi hiçbir teknoloji kullanmadan üretebiliyoruz” şeklinde konuştu. Osmanlı döneminden beri süregelen ahşap tekne yapım geleneği, burada babadan oğula aktarılıyor.

AHŞAP TEKNE YAPIMINDA AZALMA

Naylon barakalar ve basit atölyelerde gerçekleştirilen üretimde, kestane, çam ve meşe ağaçları kullanılıyor. Şu anda 15, 21 ve 24 metre uzunluğunda yatların yapımı devam ederken, 30 yıl önce burada faaliyet gösteren 20 atölye sayısı günümüzde sadece 8’e düşmüş durumda. Büyükböcek, 200 metrekarelik alanda üretim yaparak, mesleğe 15 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığını ifade etti. Oğlu Mehmet Büyükböcek (36) ile beraber 6 çalışanla birlikte sipariş edilen 8 teknenin inşaatını sürdürdüklerini belirtti.

ÇIRAK SIKINTISI YAŞANIYOR

Mesleğin geleceğiyle ilgili endişelerini dile getiren Hasan Büyükböcek, “Artık bu meslekte çırak yetişmiyor. Gençler 20 yaşına kadar okuyor, ondan sonra bu işi öğrenmeleri zor oluyor. İlçemizdeki tekne yapım lisesinden stajyerler geliyor, bu biraz sevindiriyor. Ama eskiden 25-30 atölye vardı, şimdi 8’e düştü. Osmanlı’dan gelen bu geleneğin sürdürülmesi için destek verilmesi gerekir” diyerek durum hakkında bilgi verdi.

GELECEK İÇİN DESTEK ŞART

Mehmet Büyükböcek ise, “Bu mesleğin okulunu okuduktan sonra babamın yanında başladım. Mesleğin sürmesi için mutlaka çocuk yaşta öğrenilmesi gerekir. Yol, nakliye ve atölye konusunda destek verilmesi şart. Biz bu mesleği sürdürmek istiyoruz” diyerek mesleğin devamlılığı için gerekli olan destek taleplerini vurguladı.