Kurucaşile’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde incelemeler yaptı ve şüphelilerin üzerine, ikametlerine ve bulundukları alanlara arama gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan aramalarda, toplamda 256 kök kenevir bitkisi, 450 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 46 av tüfeği kartuşu, 10 kasatura, 7 cep telefonu, 6 litre kaçak alkol, 1 güneş paneli, 400 kenevir ekiminde kullanılan poşet, 2 SD kart, 1 flash bellek ve 1 hassas terazi gibi maddeler ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla adliyeye çıkarılan kişilerden O.Y. tutuklandı. Diğerleri olan Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.C. ve M.B. ise yaptıkları ifadeler sonrasında serbest kaldı.

ÖNEMLİ

Trafikte Tartışma, Şoför Tekme Attı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş şoförü, otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışmada aracının aynasına tekme attı. O anlar kaydedilirken, polis inceleme başlattı ve şoförün ehliyetine el koydu.
Turka Markası, 2027-2047 Dönemi Araç Muayenesini Yürütecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2027-2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini sağlamak için MOI Ortak Girişim Grubu ile anlaşma imzaladı. Yeniliklerle vatandaş memnuniyeti hedefleniyor.

