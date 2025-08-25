Kurucaşile’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde incelemeler yaptı ve şüphelilerin üzerine, ikametlerine ve bulundukları alanlara arama gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan aramalarda, toplamda 256 kök kenevir bitkisi, 450 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 46 av tüfeği kartuşu, 10 kasatura, 7 cep telefonu, 6 litre kaçak alkol, 1 güneş paneli, 400 kenevir ekiminde kullanılan poşet, 2 SD kart, 1 flash bellek ve 1 hassas terazi gibi maddeler ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla adliyeye çıkarılan kişilerden O.Y. tutuklandı. Diğerleri olan Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.C. ve M.B. ise yaptıkları ifadeler sonrasında serbest kaldı.