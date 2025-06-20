Kuruçay’da Kaza, İki Yaralı Var

KAZA DETAYLARI

Malatya-Sivas karayolu Kuruçay mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Y. E. Ş. (20) yönetimindeki 06 ENC 652 plakalı kamyonet, Malatya istikametinden Sivas yönüne seyrederken Yazıhan ilçesi Kuruçay mevkiine geldiği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yol dışına savruldu.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu T. E. H. (19) yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın sebepleri ve detaylarının araştırılması devam ediyor.