Kuruçay Kavunu, Tarım Efsanesi!

KURUÇAY KAVUNU GÜNDEMDE

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesi, kendine has kavunuyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bölgenin verimli topraklarında, geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen oldukça lezzetli Kuruçay kavunu, hasat döneminin başlamasıyla birlikte tezgahlardaki yerini almış durumda. Tavşanlı’nın Kuruçay beldesinde üretilen devasa kavunlar, hem görsellikleri hem de tatlarıyla öne çıkıyor. Bölgedeki ılıman iklimin ve tarımsal zenginliğin bir sonucu olan bu kavunlar, etli, sulu ve yoğun aromalı yapılarıyla biliniyor.

KAVUNUN TANITIMIYLA YEREL ÜRETİME DESTEK

Mehmet Ali Atıcı, “Siz de Kuruçay kavununu denemediyseniz, Tavşanlı’ya yolunuz düşerse mutlaka alın. Yerel lezzetleri destekleyelim” ifadesiyle, yerel üretimin ve çiftçiye verilen desteğin önemini vurguluyor. Bölge halkı ve yerel üreticiler, kendilerine özgü bu eşsiz lezzetin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve Kuruçay kavununun coğrafi işaret alarak markalaşmasını bekliyor. Kuruçay ve Tavşanlı, bu eşsiz lezzeti tatmak ve yerel tarıma destek olmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.