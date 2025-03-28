Kurul İsimleri ve Görevleri Yenilendi

SOSYAL POLİTİKALARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Sosyal Politikalar Kurulu’nun adı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu olarak değiştiriliyor. Bu değişim, gençlik politikalarına daha fazla önem verildiğini gösteriyor.

YENİ KURULLARIN KURULMASI

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu yerine, Sağlık Kurulu ile Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu adında iki yeni kurul kuruluyor. Bu yapılanmayla sağlık ve tarım alanlarında daha hedefli ve odaklı politikaların geliştirilmesi planlanıyor.

YEREL YÖNETİM VE AFET POLİTİKALARI KURULU

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’nun ismine Afet ibaresi eklenerek, yeni adıyla Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu olarak yeniden yapılandırılıyor. Bu değişiklikle birlikte afet yönetimi ve yerel yönetimlerin koordinasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

OFİSLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE YENİ YAPILANMA

Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirilerek, Yatırım ve Finans Ofisi oluşturuluyor. Ayrıca bu yeni yapı altında Finans Dairesi Başkanlığı kurularak, yatırım ve finans alanlarında daha entegre ve koordineli bir sistem oluşturulması amaçlanıyor.

KURULLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

Yapılan düzenlemelerle kurulların ana görevleri arasında araştırma yapmak, politikalar geliştirmek, ilgili bakanlıklara önerilerde bulunmak ve rapor hazırlamak yer alıyor. Bu adımların devlet yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırması bekleniyor.