Kurullarda İsim Değişikliği ve Yeniden Yapılanma

SOSYAL VE GENÇLİK POLİTİKALARINA VERİLEN ÖNEM

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname doğrultusunda, Sosyal Politikalar Kurulu’nun adı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu olarak değişiyor. Bu değişiklik, gençlik politikalarına verilen önemin artırılmasını hedefliyor.

YENİ KURULLARIN OLUŞTURULMASI

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun yerine, iki yeni kurul oluşturuldu. Bunlar, Sağlık Kurulu ve Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu olarak adlandırıldı. Bu yapılanma, sağlık ve tarım alanlarına yönelik daha spesifik ve odaklanmış politikaların geliştirilmesi planlanıyor.

YEREL YÖNETİM VE AFET POLİTİKALARI KURULU

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, ismine Afet ibaresi eklenerek Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu haline getirildi. Bu değişiklik, afet yönetimi ile yerel yönetimlerin koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

OFİSLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE YENİ YAPILANMA

Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi bir araya getirilerek Yatırım ve Finans Ofisi kuruldu. Ayrıca, bu yeni yapı altında Finans Dairesi Başkanlığı da oluşturuldu. Bu düzenlemeler, yatırım ve finans alanlarında daha entegre ve etkili bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

KURULLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

Yapılan düzenlemeler sonucunda, kurulların temel görevleri arasında araştırma yapmak, politikalar geliştirmek, ilgili bakanlıklara tavsiyelerde bulunmak ve rapor hazırlamak yer alıyor. Bu adımların, devlet yönetiminde etkinliği ve verimliliği artırması bekleniyor.