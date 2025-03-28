Kurulların İsim ve Görevleri Değiştirildi

YENİ KURUL YAPILANMASI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Sosyal Politikalar Kurulu’nun ismi Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu olarak değiştirildi. Bu değişim, gençlik politikalarına verilen önemi artırma amacı taşıyor.

İKİ YENİ KURULUN KURULMASI

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu yerine iki yeni kuruluş oluşturuldu: Sağlık Kurulu ve Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu. Bu yenilik, sağlık ve tarım alanlarında daha spesifik, odaklı politikalar geliştirilmesini hedefliyor.

AFET POLİTİKALARIYLA GÜÇLENDİRME

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, ismine Afet kelimesinin eklenmesiyle artık Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu olarak yeniden yapılandırıldı. Bu değişim, afet yönetimi ve yerel yönetimlerin koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

OFİSLERDE BİRLEŞME VE YENİ YAPILANMA

Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirilerek, yeni Yatırım ve Finans Ofisi kuruldu. Bu yapı, Finans Dairesi Başkanlığı’nın da oluşturulmasıyla, yatırım ve finans alanlarında daha entegre bir düzenleme sağlamayı hedefliyor.

KURULLARIN GÖREV TANIMLARI

Yapılan düzenlemelerle, kurulların temel kamu görevleri arasında araştırma yapmak, politikalar geliştirmek, ilgili bakanlıklara önerilerde bulunmak ve raporlar hazırlamak yer alıyor. Bu adımların, devlet yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırması bekleniyor.