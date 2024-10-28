“Kuruluş Dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na Verildi”

A PARTİ KURULUŞU İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ

A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve partinin yönetim kadrosu, İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini teslim etti. Bakanlık önünde bulunan Erel, gerçekleştirdiği açıklamada, “Atatürk, 28 Ekim’de ‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; ‘Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak.” şeklinde ifadeler kullandı.

PARTİ ADI ÜZERİNDE TARTIŞMALAR YAPILDI

Partinin adı üzerine çeşitli yorumlar yapıldığını dile getiren Erel, “Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah’ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye’deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız.” dedi.

TÜRKİYE’DEN KAPSAMLI DESTEK ALIYORUZ

Destek gördüklerini vurgulayan Erel, sözlerine devam etti: “Bunu, Türkiye’nin dört bir yanından gece yarısından itibaren akın akın Ankara Ticaret Odası’na gelen insanların gözlerindeki ışıltıdan, heyecanından görmekteyiz. Gerçekten çok büyük bir dip dalga var. Bu dip dalga 1983’teki Anavatan, 2001’deki AK Parti dip dalgasını da geride bırakacak şekilde gerçekten şiddetli bir şekilde geliyor. Milletimiz karamsar olmasın. Milletimizin gözü aydın olsun, çünkü bu partiyi millet kurdu. Türkiye’nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır.” Erel, partinin Türk milletine, yüce Türk devletine ve Türk siyasi hayatına hayırlı uğurlu olmasını dilerken, “Yüce Türk milletine saygılar sunuyoruz.” dedi.