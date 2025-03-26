Kuruluş Osman 176. Bölüm Canlı İzle

DİZİDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

ATV’nin renkliliği ile ön plana çıkan ve seyirci tarafından beğenilen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam 176. bölümü ile izleyici karşısında olacak. İzleyiciler, “Kuruluş Osman 175. bölüm izleme linki” ve “Kuruluş Osman canlı izle” gibi aramalar yaparak en son bölümü takip edebilir. 4 Aralık tarihli son bölümde yaşanan olayların ardından yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor.

Osman Bey, Esenbike Hatun’u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetlerini anlamayı hedefliyor. Ancak bu sırada Ulugan, Osman Bey’i takip etmeye başlıyor ve bir pusu kurma peşine düşüyor. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan’ın nökerleri ile karşı karşıya gelir ve bu çetin savaşta Osman Bey, Ulugan’ı diz çöktürmeyi başarıyor. Osman Bey’in bu hareketine Esenbike Hatun nasıl bir tepki verecek? Ulugan’ın durumu ne olacak?

Bala Hatun, Halime’nin yerini öğrenmek için Sofia’yı takip etmesi amacıyla Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’u görevlendiriyor. Alaeddin Bey, oldukça tehlikeli bir görev üstlenerek Akhisar Kalesi’ne sızma fırsatı buluyor. Alaeddin ve Gonca, Halime’yi büyüten rahibenin yaşadığı mevkii keşfediyor. Rahibe, Halime’nin gerçek adının Poena olduğunu ifade ediyor. Bala Hatun, bu bilgi ile Halime’nin aslında Meryem olduğunu öğrenebilecek mi?

Esenbike, uçlardaki Türkmen beylerinden biat alarak Osman Bey’i yalnız bırakmayı hedefliyor. Osman Bey ise Esenbike’nin bu planlarını bozmak için ona Ulugan üzerinden büyük bir oyun oynamayı planlıyor. Osman Bey, Esenbike Hatun’un kurduğu oyunu alt edebilecek mi? Türkmen Beyleri, Esenbike Hatun’un ittifak teklifine nasıl bir karşılık verecek?