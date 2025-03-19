Kuruluş Osman 185. Bölüm Canlı İzle Linki

KANALDA BU AKŞAM

Kuruluş Osman dizisi, bu akşam 185. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziye ilgi oldukça yoğun. İzleyiciler, “ATV Kuruluş Osman 185. bölüm izleme linki” arayışında. Kuruluş Osman canlı izle seçenekleri ile izleyiciler, dizinin yeni bölümünü full HD kalitesinde takip edebilecek. “Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?” sorusu gündemde.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Mart tarihindeki son bölümde, Osman Bey, Esenbike Hatun’u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamaya çalışıyor. Bu sırada Ulugan, Osman Bey’i takip ederek bir pusu kurmak için harekete geçiyor. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan’ın nökerleri ile zorlu bir çatışmaya giriyor. Bu savaşın sonucunda Osman Bey, Ulugan’a diz çöktürüyor. Sonrasında Esenbike Hatun’un Osman Bey’in hamlesine nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor. Ulugan’ın geleceği de belirsizliğini koruyor.

HALİME’Yİ BULMA GÖREVİ

Bala Hatun, Sofia’yı takip etmesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’u görevlendiriyor. Halime’nin yerini öğrenmek isteyen Alaeddin Bey, oldukça tehlikeli bir görev alarak Akhisar Kalesine sızıyor. Bu süreçte Alaeddin ve Gonca, Halime’yi büyüten rahibenin yaşadığı yeri buluyor. Rahibe, Halime’nin adının Poena olduğunu anlatıyor. Bala Hatun, Halime’nin aslında Meryem olduğunu öğrenip rahibeyi hayatta tutabilecek mi?

PLANLAR DEĞİŞİYOR

Esenbike, uçlardaki Türkmen beylerinden biat alarak gücünü artırmak ve Osman Bey’i yalnız bırakmak istiyor. Ancak Osman Bey, Esenbike’nin planını bozmak için ona karşı büyük bir oyun oynayacak. Osman Bey, Ulugan üzerinden kurulan bu oyunu bozabilecek mi? Türkmen Beyleri, Esenbike Hatun’un ittifak teklifine nasıl bir yanıt verecek? Kuruluş Osman dizisini takip etmek için ATV platformlarına ulaşabilirsiniz.