Kuruluş Osman 185. Bölüm İzleme Linki

FULL HD İZLEME LINKİ ARAYIŞI

Kuruluş Osman’ın 183. bölümünü izlemek isteyenler için tam HD izleme linkleri aranıyor. ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan dizi, son bölümde neler olduğunu merak eden izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizi, Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman’ın hikayesini anlatıyor. 400 çadırlık bir obadan, ilahi aşkla kurulmuş bir imparatorluğa dönüşümün öyküsü olan Kuruluş Osman, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğun adını aşkla verebiliyor. Peki, Kuruluş Osman 185. bölümü için tek parça full HD izleme linki mevcut mu?

ERTUĞRUL GAZİ’NİN HİKAYESİ

Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile Hülagü Han’a karşı savaşının üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi, hastalanarak Konya’ya gitmiştir fakat gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile anlaşma sağlamış ama imzayı atamadan yola çıkmıştır. Dündar Bey, bu anlaşmayı imzalayarak itibar kazanmak ister ve tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar’a doğru hareket ederler. Kulucahisar’a vardıklarında bir gösteri gerçekleşmiş ve gösteri sırasında tekfura suikast düzenlenmiştir. Osman Gazi, bu suikastı önleyerek önemli bir kahramanlık göstermiştir. Suikast, Prenses Sofia tarafından planlanmıştır ve Osman Gazi, suikastı bozguna uğrattığı için ona düşman olmaya başlar.

YENİ KARAKTERLER VE GELİŞMELER

Dizide Burak Özçivit, Osman karakterini; Didem Balçın, Selcan’ı; Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun’u; ve Serhat Kılıç, Kosses’i canlandırıyor. Oyuncu Emre Bey, Orhan Bey karakterini canlandırarak babasının yolunda ilerleyecek. Karacahisar Bey’i Emre Bey, Osman Bey’in tahtına geçmek için en güçlü adaylardan biri olacak. Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak ve Türk’ün, İslam’ın birliğine hizmet eden bir siyasi deha olarak öne çıkacak.

Yeni karakterlerden Yunus Emre, tarihte büyük iz bırakmış biri olarak dizide yer alacak. Osman Bey, cihan devleti kurma yolunda ilerlerken, manevi destek veren bu karakterin hikayesi de önemli bir parça olacak. Ayrıca, Yakup Bey’in hatını olan Saadet Hanım’ı Sevil Akı canlandıracak. Saadet Hanım, güç için yaşayan bir kadın olarak dizideki yerini alacak. Yakup Bey’in büyük oğlu Mehmet Bey, hırsları nedeniyle Osmanoğullarını düşmanı olarak görecek.

FRAGMANLAR VE YENİ BÖLÜMLER

Kuruluş Osman’ın 184. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fakat ATV platformlarından fragmanları takip edebilirsiniz. Ayrıca, 185. bölüm ATV platformlarından izlenebilir durumda. İzleyiciler, yeni bölümleri ve gelişmeleri yakından takip ederek dizinin heyecanına ortak olabiliyor.