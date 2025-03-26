Kuruluş Osman 186. Bölüm Canlı Yayın İzle

DİZİ HAKKINDA KISACA

ATV’nin en popüler dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, bu akşam 186. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü, izleyicilere heyecan dolu anlar sunmayı hedefliyor.

YENİ BÖLÜM İZLEME DETAYLARI

Kuruluş Osman 186. bölüm izleme linki ve canlı yayın seçenekleri için bu akşam saat 21.00’de ATV ekranlarında olunacak. Gelişmeleri ile bu bölümde neler olacağı merak ediliyor.

BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, Esenbike Hatun’u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak istiyor. Bu esnada Ulugan, Osman Bey’i takip ederek pusu kuruda harekete geçiyor. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan’ın nökerleri ile karşı karşıya gelerek mücadelesini sürdürüyor. Bu zorlu çatışmanın ardından Osman Bey, Ulugan’a diz çöktürüyor. Bakalım Esenbike Hatun bu duruma nasıl bir yanıt verecek?

HEDEF HALİME

Bala Hatun, Sofia’yı takip ettirmek için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’u görevlendiriyor. Halime’nin izini sürmek isteyen Alaeddin Bey, Akhisar Kalesi’ne sızıyor. Orada, Halime’yi büyüten rahibe ile karşılaşıyor. Rahibe, Halime’nin gerçek adının Poena olduğunu söylerken, Bala Hatun’un Halime’nin aslında Meryem olduğunu öğrenip öğrenemeyeceği bilinmiyor.

ESENBİKE HATUN’UN PLANI

Esenbike, uçlardaki Türkmen beylerinden biat alarak gücünü pekiştiriyor ve Osman Bey’i yalnızlaştırmayı amaçlıyor. Buna rağmen Osman Bey, Esenbike’nin planını bozmak için büyük bir strateji geliştiriyor. Yapılan ittifak teklifine Türkmen Beyleri nasıl yanıt verecek? Bu sorular dizinin izleyicilerini merak içinde bırakıyor. Kısacası, Kuruluş Osman dizisi ekranlarda tekrar önemli gelişmeler yaşatacak.