Kuruluş Osman 186. Bölüm Fragmanı Yayımlandı Mı?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI HEYECANLANDIRDI

Kuruluş Osman dizisinin takipçileri, dizinin yeni bölümünü büyük bir heyecanla beklerken, 186. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. 12 Şubat’ta Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler için bağlantılar mevcut. Bu bölümde Osman Bey, Esenbike Hatun’u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak istiyor. Bu esnada Ulugan, Osman Bey’i takip ederek pusu kurma girişiminde bulunuyor. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan’ın nökerleriyle yüzleşiyor. Çetin mücadele sonunda Osman Bey, Ulugan’a diz çöktürüyor. Esenbike Hatun’un bu duruma tepkisi ne olacak? Ulugan’ın akıbeti ne şekilde sonuçlanacak?

GİZEMLİ GÖREVLER VE TEHLİKELİ İZLER

Bala Hatun, Sofia’yı takip etmesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’u görevlendirerek Halime’nin peşine düşüyor. Halime’nin yerini öğrenmek isteyen Alaeddin Bey, tehlikeli bir göreve atılarak Akhisar Kalesi’ne sızıyor. Alaeddin ve Gonca, Halime’yi büyüten rahibenin bulunduğu yeri öğreniyor. Rahibe, Halime’nin gerçek adının Poena olduğunu açıklıyor. Bala Hatun, bu rahibeyi yaşatarak Halime’nin aslında Meryem olduğunu öğrenebilecek mi? Esenbike, uçlardaki Türkmen beylerinin biatını alarak Osman Bey’i yalnız bırakma çabası gerçekleştirmekte. Osman Bey, Esenbike’nin planlarını bozmak için ona büyük bir oyun kuracak. Türkmen beylerinin, Esenbike Hatun’un ittifak teklifine vereceği tepki ne olacak?

YENİ KARAKTERLER VE HİKAYELER

Oyuncu Emre Bey, Orhan Bey karakterini canlandıracak ve babasının izinden ilerleyecek. Orhan Bey, stratejik zekasıyla savaşı fiziksel gücün ötesinde bir akıl mücadelesi olarak görecek. Ayrıca, Germiyanoğulları’nın Bey’i Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk ve İslam birliğine hizmet eden siyasi bir deha olarak, sarayına alimleri toplayacak ve ordusunu güçlendirecek. Gökhan Atalay’ın canlandıracağı Yunus Emre ise tarihe damgasını vurmuş bir şair olarak hikayeye dahil olacak.

FARKLI HİKAYELER VE İLİŞKİLER

Yakup Bey’in hatunu Saadet Hatun’u Sevil Akı oynayacak. Saadet Hanım, güç için yaşayan bir kadındır ve Germiyanoğlu Bey’inin eşi olmanın önemini taşımaktadır. Yakup Bey’in hırslı oğlu Mehmet Bey, Osmanoğullarının en büyük rakibi olup, Orhan’ın elindeki her şeye sahip olmayı hedefliyor. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak. Alaeddin Bey karakteri ise genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından hayat bulacak ve kendini iyi bir savaşçı olarak eğitmiştir. Fatma Hatun karakteri Leya Kırşan ile diziye dahil olurken, Vasilis rolündeki Rıdvan Aybars Düzey, Türkler’e karşı beslediği kinle izleyici karşısına çıkacak. Belgin Şimşek’in canlandırdığı Gonca Hatun, babası Yakup Bey’e sadık bir karakter olarak hikayede önemli bir role sahip olacak.