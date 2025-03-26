Kuruluş Osman 186. Bölüm Full HD İzle

İZLEME LİNKİ ARAŞTIRMALARI

Kuruluş Osman’ın 183. bölümünü izlemek isteyenler için full HD izleme linki arayışları sürüyor. ATV ekranlarında her Çarşamba izleyiciyle buluşan dizi, son bölümde neler yaşandığına dair merak uyandırıyor. Dizinin merkezinde Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman’ın hikayesi yatıyor. 400 çadırlık bir obadan, ilahi aşkla oluşturulan bir cihan imparatorluğunun yolculuğu olan Kuruluş Osman, tarihteki en büyük imparatorluğa aşk ile adını veriyor. Peki, Kuruluş Osman 186. bölüm için tek parça full HD izleme linki var mı?

HİKAYENİN GİDİŞATI

Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han’a karşı verdiği savaşın üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalığı nedeniyle Konya’ya gidecek ama gitmeden önce Kulucahisar’ın tekfuru Yorgopolos ile barış sağlamış ancak anlaşmaya imza atamadan Konya’ya hareket etmiştir. Dündar Bey, bu anlaşmayı imzalayıp itibar kazanma gayesinde, tekfura hediyeler baktırarak Kulucahisar’a doğru yola çıkmaktadır. Kulucahisar’a ulaştıklarında bir gösteri düzenlenir ve bu sırada tekfura suikast yapılır. Fakat Osman Gazi, suikast planını anlayarak durumu önler. Suikasti Prenses Sofia gerçekleştirmiştir. Osman Gazi, suikastı bozduğu için ona düşman olup peşine adamlarını göndererek Osman Gazi’yi tuzağa düşürmeye çalışır. Bu olay sonucunda Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars şehit olur.

YENİ KARAKTERLERİN TANITIMI

Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey, Didem Balçın’ın Selcan Yıldız’ı, Çağrı Atiksoy’un Malhun Hatun’u, Serhat Kılıç’ın Kosses’i, Erkan Avcı’nın Nikola’yı, Seda Yıldız’ın Şeyh Edebali’yi, Yıldıray Şahinler’in Rogatos’u, Özge Törer’in Bala Hatun’u, Emre Basalak’ın Gündüz’ü, Rüzgar Aksoy’un Turgut’u, Burak Çelik’in Göktuğ’u, Çağrı Şensoy’un Cerkutay’ı, Yiğit Uçan’ın Boran’ı, Ahmet Yenilmez’in Demirci Davud’u ve Emin Gürsoy’un Kumral Abdal’ı gibi birçok karakter dizide yer alıyor. Emre Bey’in canlandıracağı Orhan Bey, babasının izinden gidecek. Karacahisar Bey’i Emre Bey, Osman Bey’in tahtına ulaşmak için güçlü bir rakip haline gelecek. Stratejik zekası ile tanınan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel bir güç mücadelesi olarak değil, aynı zamanda akıl mücadelesi olarak şekillendirecek.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Germiyanoğulları Bey’i Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk ve İslam birliğine hizmet eden siyasi bir deha olarak öne çıkacak ve devlet kurma hayalleri peşinde koşacak. Gökhan Atalay’ın canlandırdığı Yunus Emre, efsanevi bir şahsiyet olacak ve Osman Bey ile Orhan Bey’e manevi destek sağlayacak. Saadet Hatun’u canlandıracak Sevil Akı, güç peşinde koşan bir karakter olarak dizide yer alacak. Yakup Bey’in hırslı oğlu Mehmet Bey ise Osmanoğulları’nın en büyük rakibi olacak.

SON GELİŞMELER

Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler, ATV platformlarından fragmanları takip edebilir. Osman Bey, Esenbike Hatun’u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamaya çalışıyor. Bu sırada Ulugan, Osman Bey’i takip ederek pusu kurmak için harekete geçiyor. Çetin bir savaşın sonunda Osman Bey, Ulugan’a diz çöktürerek büyük bir zafer kazanıyor. Esenbike Hatun’un planlarını bozan Osman Bey, Türkmen beyleri üzerinde nasıl bir etki yaratacak?

Osman Bey, Esenbike Hatun’un oyunu bozmaya çalışacak mı? Ve Türkmen Beyleri, Esenbike Hatun’un teklife nasıl karşılık verecek? Bu gelişmeler dizinin merakla beklenen yeni bölümlerinde izleyicileri bekliyor.