Kuruluş Osman 187. Bölüm Ekranda!

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE YENİ GELİŞMELER

ATV’nin reyting rekortmeni ve izleyicileri tarafından oldukça sevilen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam 187. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Dizide izleyiciye sunulacak yeni olayların yanı sıra, geçmiş bölümlerde yaşananların da önemli etkileri devam ediyor. Kuruluş Osman canlı izlemek isteyenler için birçok seçenek mevcut. “Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı izlemek” isteyenler, ATV platformlarını tercih edebilir.

OSMAN BEY YENİ DÜZEN KURMAKTADIR

Osman Bey, obasını geri almayı başarmış ve yeni bir düzen oluşturmak için harekete geçmiştir. Onun yanındaki güvenilir dost ve müttefik sayısı artarak, Hasan Alp ve Koca Bey gibi kıymetli Türkmen beyleri de ona katılmaktadır. Ancak bu yeni düzene geçiş sırasında hem içerden hem de dışardan tehditler artış göstermektedir. Esenbike ve Sargun’un ölümü, Kuçar’ın gelişi ve Moğol tehditi ile birleşerek büyük bir tehlike yaratmaktadır. Olcaytu Han’ın elçisi Kuçar, bu kayıpların karşılığında Osman Bey’den bir kızı ve bir oğlu talep etmektedir. Osman Bey, bu tehdide ne şekilde bir cevap verecektir? Ayrıca, kendisinin suça karışmadığını kanıtlayabilecek midir?

Osman Bey’in karşısında yalnızca Sofia değil, yeni bir tehdit daha belirmiştir. Konstantinopol’den destek alan ezeli düşmanı Sofia bu sefer, tarihsel olarak bağlantısı olan Komutan Claudius’u Osman Bey’i yıkmak için devreye sokmaktadır. Claudius’un sinsi planı neler içermektedir? Osman Bey, bu yeni düşmanla nasıl yüzleşecektir?

HANEDANDA HUZURSUZLUK

Dış tehditlerle uğraşan Osman Bey, iç huzursuzluk ile de başa çıkmak zorundadır. Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin arasındaki çekişme giderek büyümektedir. İki kardeşin yaşadığı bu gergin durum, gelecekte ne tür sonuçlar doğurabilir?

HALİME’NİN YENİ DÜZENİ

Sofia, Kuçar ve Claudius’un gelişinin ardından yeni bir strateji hazırlamaktadır. Bu kez Halime’yi tuzağın ortasına çekmeyi planlamaktadır. Halime, Sofia’nın gerçek hedefi olduğunu anlayarak cesaretle yüzleşmeye hazırlanmaktadır. Halime, Sofia ile karşı karşıya geldiğinde nasıl bir plan kuracaktır? Kuruluş Osman’ı ATV platformlarından izlemek ve gelişmeleri takip etmek mümkün.