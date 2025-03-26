Kuruluş Osman 187. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

KURULUŞ OSMAN’TA YENİ BÖLÜM HEYECANI

Kuruluş Osman dizisinin hayranları, dizinin yeni bölümünü merakla bekliyor. Şu anda, Kuruluş Osman 187. Bölüm fragmanı hakkında sorular soruluyor. 12 Şubat tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı izlenebilir mi? Osman Bey, çeşitli tuzakları boşa çıkartarak hikayenin gidişatını etkiliyor. Esenbike Hatun, gizli obada Osman Bey’in gerçek niyetini anlamaya çalışıyor. Bu sırada, Ulugan Osman Bey’i izlemektedir ve pusu kurmak için harekete geçiyor. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan’ın adamlarıyla karşılaşacak ve bu şiddetli çatışmada, Osman Bey düşmanına diz çöktürecek. Esenbike Hatun, Osman Bey’in bu hamlesine nasıl bir yanıt verecek?

Bala Hatun, Halime’nin izini sürmek amacıyla Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’u görevlendiriyor. Alaeddin Bey, Halime’nin yerini bulmak için Akhisar Kalesi’ne sızmayı hedefliyor. İkili, Halime’yi büyüten rahibenin yaşadığı yeri keşfediyor. Bu rahibe, Halime’nin gerçek adının Poena olduğunu açıklıyor. Bala Hatun, rahibeyi hayatta tutarak Halime’nin aslında Meryem olduğunu anlayabilecek mi?

ESENBİKE HATUN’UN PLANLARI

Esenbike Hatun, Türkmen beylerinden aldığı biad ile gücünü pekiştirmeyi hedefliyor. Osman Bey’e karşı güçlü bir pozisyon elde etmeye çalışıyor. Ancak Osman Bey, Esenbike’nin planlarını bozmak amacıyla Ulugan üzerinden bir oyun sergileyecek. Osman Bey, düşmanı Ulugan’ın akıbetini belirleyecek mi? Türkmen Beyleri, Esenbike Hatun’un ittifak teklifine nasıl bir tepki gösterecek? Kuruluş Osman fragmanları, ATV platformlarından takip edilebilir.

YENİ KARAKTERLER VE GİRİŞİMLER

Dizide Emre Bey, Orhan Bey karakterini canlandıracak. Orhan Bey, babasının izinden giderek güçlü bir lider olacak. Karacahisar Bey’i olarak en güçlü aday sayılacak. Savaşları sadece fiziksel güçle değil, akıl oyunu olarak görecek. Ayrıca, Germiyanoğulları’nın Bey’i Yakup Bey’i Mirza Bahattin Doğan canlandırıyor. Yakup Bey’in hayali devlete sahip olmak ve sultan olmaktır.

YENİ BİR TARİHİ İZ BIRAKACAK KARAKTERLER

Gökhan Atalay’ın canlandırdığı Yunus Emre, tarihe damgasını vurmuş bir isim olarak diziye dahil oluyor. Onun yolunun sonunda Kayılara rastlanıyor ve Osman Bey, gelecekte büyüyecek bir devletin temellerini atıyor. Yakup Bey’in hırslı oğlu Mehmet Bey ise, Osmanoğullarını en büyük düşmanı görmektedir. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandırıyor.

Dizide genç ve deneyimli birçok oyuncu, karakterlerini başarıyla temsil ediyor ve izleyicilere hem tarihi hem de dramatik anlar yaşatıyor.