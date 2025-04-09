Kuruluş Osman 187. bölüm linki aranıyor

DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İSTEYENLER İÇİN ARAŞTIRMALAR

Kuruluş Osman’ın 187. bölümünü izlemek isteyenler için full HD izleme linki arayışları sürüyor. ATV ekranlarında her Çarşamba izleyiciyle buluşan dizi, son bölümde neler yaşandığına dair merak uyandırıyor. Dizi, Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman’ın hikayesini konu alıyor. 400 çadırlık bir obadan, ilahi aşkla kurulmuş bir cihan imparatorluğuna dönüşüm sürecini anlatan Kuruluş Osman, tarihin en büyük imparatorluğuna adını aşk ile yazdırıyor. Peki, Kuruluş Osman 187. bölüm tek parça full HD izleme linkine ulaşmak mümkün mü?

OSMAN GAZİ’Yİ BEKLEYEN TEHDİTLER

Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han’a karşı savaşının üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya’ya gitmiş, ancak gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile bir sulh anlaşması yapmıştır; lakin anlaşmayı imzalayamadan yolculuğa çıkmıştır. Dündar Bey ise anlaşmayı onaylayıp itibarını artırma peşindedir ve bunun için tekfura hediyeler hazırlatıp Kulucahisar’a doğru yola çıkar. Kulucahisar’a vardıklarında düzenlenen gösteri sırasında tekfura bir suikast düzenlenir, fakat Osman Gazi bu durumu sezinleyerek suikasti önlemeyi başarır. Suikastın sorumlusu Prenses Sofia’dır ve Osman Gazi, suikasti bozduğu için ona düşman olacaktır. Bunun sonucunda Osman Gazi’yi yakalamak için adamlarını gönderir; bu arada Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars da şehit olur.

YENİ DENGELER VE İÇ TEHDİTLER

Osman Bey, obasını geri alarak yeni bir düzen kurmak üzere adımlar atmaktadır. Ona inananların sayısı hızla artmakta, Hasan Alp ve Koca Bey gibi önemli Türkmen beyleri de onun yanına katılmaktadır. Ancak bu yeni düzen kurulmaya çalışırken içten ve dıştan gelen tehditler artmaktadır. Esenbike ve Sargun’un ölümü, uçlarda büyük bir tehlike yaratmaktadır. Olcaytu Han’ın elçisi Kuçar, Osman Bey’den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir! Osman Bey bu duruma nasıl bir cevap verecek? Gerçek katilin kendisi olmadığını kanıtlayabilecek mi? Osman Bey’in ezeli düşmanı Sofia’ya Konstantinopol’den destek gelecektir. Geçmişte Sofia ile bağı bulunan Komutan Claudius, Osman Bey’i alt etmek için planlarını devreye sokmaktadır.

HANEDANDAKİ HUZURSUZLUK

Osman Bey, dış tehditlerle mücadele ederken, hanedanın içinde huzursuzluk baş göstermektedir. Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin arasında başlayan gerginlik her geçen gün artmaktadır. İki kardeş arasındaki bu çatışmanın gelecekteki sonuçları neler olacaktır? Kuçar ve Claudius’un gelişiyle birlikte Sofia, yeni planlar kurmaktadır. Bu sefer hedefinde Halime yer alıyor. Sofia, Halime’yi kullanarak büyük planını hayata geçirmeye çalışıyor. Ancak Halime, gerçeği öğrenince Sofia ile yüzleşmeye karar verir. Halime nasıl bir plan hazırlayacaktır? Kuruluş Osman dizisinin bölümlerini ATV platformlarında izleyebilirsiniz.