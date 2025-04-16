Kuruluş Osman 188. Bölüm Bu Akşam

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 188. BÖLÜM YAYINDA

ATV’nin en popüler dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, bu akşam 188. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. İzleyenler için 175. bölüm izleme linkine erişim imkanı sunuluyor. Kuruluş Osman’ın yeni bölümünü canlı olarak izlemek isteyenler için birçok seçenek mevcut. 9 Nisan tarihinde yayınlanan son bölümde neler yaşandığı ve yeni bölümde neler olabileceği merak ediliyor.

OSMAN BEY’İN ZOR SEÇİMİ

Osman Bey, devleti için kritik bir karar almak zorunda kalıyor. Bu karar, Bala Hatun’un kalbini kırma riski taşıyor. Osman Bey, evlatları ve devleti arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor ve bu durum obada büyük değişikliklere yol açıyor. Verilecek bu kararın sonuçları neler olacak?

Diğer yandan, Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasında gerilim iyice artıyor. Oba, her iki şehzadenin ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Osman Bey, oğulları arasındaki çekişmeyi nasıl sonlandıracak? Bu iki şehzade arasındaki çatışma, Cerkutay ve Boran Bey’in ilişkilerini de zedeliyor. Obada yaşanan bu kaotik ortamda, Osman Bey’in düşmanları da harekete geçiyor.

KUÇAR VE CLAUDIUS’UN PLANLARI

Olcaytu Han’ın elçisi Kuçar, Osman Bey’den acil bir talepte bulunuyor. Ölenlerin diyeti için bir kızını ve bir oğlunu istemesi, zor bir duruma neden oluyor. Kuçar ve Claudius’un kurduğu plan nasıl işleyecek? Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır görmedikleri kızı Halime’yi uçurumun kenarında buluyor. Ancak Halime zor bir durumun içinde ve yaşam ile ölüm arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

Kuruluş Osman dizisini ATV platformlarından izleyerek gelişmeleri takip edebilirsiniz.