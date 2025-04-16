Kuruluş Osman 188. bölüm izleme bağlantısı

KURULUŞ OSMAN 188. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman dizisinin 188. bölümünü izlemek isteyenler için full HD izleme linki araştırılıyor. Her Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan bu dizide son bölümde neler yaşandığına dair yanıt aranıyor. Dizi, Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman’ın hikayesini ele alıyor. 400 çadırlık bir obadan, ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşü gösteren Kuruluş Osman, tarihin en büyük imparatorluğuna adını aşkla veriyor. Peki, Kuruluş Osman 188. bölüm tek parça full HD izleme linki mevcut mu?

OSMAN BEY’İN HAYATİ KARARI

Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han’a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya’ya gitse de, gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile barış sağlamak istemiş ama anlaşmayı imzalayamadan ayrılmıştır. Dündar Bey, bu anlaşmayı imzalayıp itibar kazanmak için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar’a doğru yola çıkar. Orada düzenlenen gösteride tekfura suikast düzenlenir ancak Osman Gazi, suikastı önleyerek büyük bir tehlikeyi bertaraf eder. Suikast, Prenses Sofia tarafından planlanmıştır ve Osman Gazi’nin bu olayda zafer kazanması, Prenses’in ona düşman olmasına neden olur.

Osman Bey, devletin geleceği adına önemli bir karar verme zorunluluğuyla karşılaşır ve bu durum, Bala Hatun’un yüreğini derinden etkiler. İki evladı, devletin gereklilikleri arasında sıkışırken, Osman Bey’in alacağı karar, obadaki dengeleri sarsar. Bu süreçte, Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasında gerginlik artar. Oba artık bu iki şehzadeye birden dar gelmektedir. Osman Bey, oğulları arasındaki bu çekişmeyi sona erdirmek için nasıl bir yol izlemelidir? Cerkutay ve Boran Bey arasındaki sıkıntılar da meydana çıkar.

OSMAN BEY’İN DÜŞMANLARININ HAREKETE GEÇMESİ

Osman Bey’in düşmanları da boş durmaz. Olcaytu Han’ın elçisi Kuçar, ölenlerin diyeti olarak Osman Bey’den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir. Aksi takdirde, hem Kuçar’ın hem de Claudius’un hayatı tehlikeye girecektir. Bu tehlikeli plan nasıl sonuçlanacaktır? Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır görmedikleri kızları Halime’yi uçurumun kenarında bulurlar. Ancak Halime, ölümle yaşam arasında kalmış bulunmaktadır. Ailesini mi seçecek, yoksa ebediyen kaybolup gidecek mi? Kuruluş Osman’ın 188. bölümünü ATV platformlarından izlemek mümkün.