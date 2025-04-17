Kuruluş Osman 189. bölümde heyecan. İzleyiciler, merakla fragmanı bekliyor. Osman Bey zor durumda kalıyor. Şehzade rekabeti artıyor, huzur bozuluyor. KURULUŞ OSMAN yeni bölüm yayında mı? Kuçar ve Claudius planları ne olacak?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ GÜNDEMDE

A Tv’nin popüler dizisi Kuruluş Osman, 188. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İzleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratan dizinin detayları ve özellikle 189. bölüm fragmanı, araştırılan konular arasında üst sıralarda yer aldı. Peki, Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde neler yaşandı? 189. bölüm fragmanı izlendi mi? İşte, Kuruluş Osman dizisiyle ilgili merak edilenler…

OSMAN BEY’İN ZOR KARARI

Osman Bey, devlet için kritik bir karar almak zorunda bulunuyor. Ancak bu karar, Bala Hatun’un kalbinde derin yaralar açacak. Çocukları ile devletin bekası arasında kalan Osman Bey’in vereceği seçim, obadaki dengeleri ciddi şekilde sarsabilir.

ŞEHZADELER ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR

Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasındaki görüş ayrılıkları daha da derinleşiyor. Oba, iki şehzadenin mücadelesine dayanmada zorlanır. Şehzadeler arasındaki bu rekabet, Cerkutay ile Boran Bey’in ilişkisini olumsuz etkiliyor. Obadaki huzur bozulurken, Osman Bey’in düşmanları da harekete geçmeye başlıyor.

OLCAYTU HAN’IN TEKLİFİ

Kuruluş Osman’ın son bölümünde Olcaytu Han’ın temsilcisi Kuçar, Osman Bey’den ölenlerin diyeti için bir kızını ve bir oğlunu talep ediyor. Eğer bu istek yerine getirilmezse, hem Kuçar’ın hem de Claudius’un hayatı tehlikeye girecek. Kuçar ve Claudius’un kurnaz planlarının nasıl sonuçlanacağı da merak konusu.

HALİME’Yİ BULMAK

Kuruluş Osman 189. bölümde Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır hasret kaldıkları kızları Halime’yi uçurumun kenarında buluyor. Ancak Halime, büyük bir bocalama süreci içinde bulunuyor. Bu durum, Osman Bey ve Bala Hatun için sürprizlerle dolu gelişmelere kapı aralayabilir.