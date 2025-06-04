KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE YOĞUN İLGİ

Kuruluş Osman dizisi takipçileri, yeni bölümü heyecanla beklerken diziyle ilgili merak edilen bir konu var. “Kuruluş Osman 195. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu yoğun bir şekilde tartışılıyor. 4 Haziran’da yayınlanacak yeni bölüm fragmanının izleme linkinin olup olmadığı da merak edilmekte.

ERTUĞRUL GAZİ’NİN MÜCADELESİ

Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han’a karşı verdiği savaşın üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya’ya gitmiştir. Ancak gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile bir sulh anlaşması sağlamış fakat anlaşmayı imzalamadan yola çıkmıştır. Dündar Bey, imzalamak istediği anlaşmayı gerçekleştirmek ve itibarını artırmak amacıyla tekfura hediyeler hazırlatıp Kulucahisar’a doğru hareket ediyor.

SENARYOYA GİREN SUİKAST PLANI

Kulucahisar’a vardıklarında gösteri düzenlenmektedir ve bu sırada tekfura suikast düzenlenmektedir. Osman Gazi, suikast olacağını anlayarak bu durumu önlüyor. Suikastı ise Prenses Sofia’nın düzenlediği ortaya çıkıyor. Osman Gazi, suikastı bozduğu için Sofia’ya düşmanlık beslemekte ve peşine adamlarını gönderek Osman Gazi’yi pusuya düşürmeye çalışıyor. Bu çatışmanın ardından Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars da şehit oluyor.

İKTİDAR HIRSI VE ALÇAKÇA PLÂNLAR

Osman Bey, değişen dengelere rağmen Bizans muhafızlarını püskürterek Roma ordusunu durdurmayı başarıyor. Fakat uçlardaki tehlike henüz geçmiş değil. Obanın içinde bir hain saklanmakta ve Osman Bey bu sinsi düşmanı ortaya çıkarmak için planlar yapmaktadır. İktidar hırsıyla gözü dönen Yiğit, yardımcısı Eleni ile birlikte Bala Hatun’u öldürmek için bir plan yapar. Ancak bu alçakça planın sonunda Yiğit, saklanmak için neye başvuracak?

Osman Bey’e karşı kini artan Claudius, Kayı Obası’na saldırıyor. Saldırının ardından Claudius, Osman Bey’in eline düşüyor. Yiğit ise art arda yaşadığı yenilgilerle köşeye sıkışıyor ve öz ağabeyi Koca Bey’i bile gözden çıkarıyor. Koca Bey, kardeşinin hainliğini keşfettiğinde nasıl bir tepki verecek? Yiğit, ihanetinin bedelini ödeyecek mi?

Kuruluş Osman 195. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve dizi, bugün sezon finali yapmıştır.