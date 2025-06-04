Kuruluş Osman 6. Sezon Finali Ekranda

DİZİNİN SEZON FİNALİ İLE GERİ DÖNÜYOR

Dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan ‘Kuruluş Osman’ dizisi, 6. sezon finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Reyting rekorlarına imza atan dizi, hem Türkiye’deki hem de uluslararası izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Bu akşamki bölümde, sembolik karakterlerden biri olan Begüm Hatun’un durumu da izleyicilerin gündeminde. Peki, Begüm Hatun ölüyor mu? Öldü mü yoksa diziden mi ayrılıyor?

BEGÜM HATUN’UN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Dizinin dönüşüyle birlikte, Begüm Hatun’un geleceği hakkında birçok soru gündeme geliyor. İzleyiciler, “Kuruluş Osman Begüm Hatun ölüyor mu?” ve “Diziden ayrılıyor mu?” gibi soruların yanıtını araştırıyor. Bu akşam dizinin final bölümünde, bu merak edilen soruların cevabı izleyicilerle buluşacak.

OLAYLARIN GELİŞİMİ

Uzun bir sürecin ardından, Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile Hülagü Han’a karşı savaşının üzerinden yaklaşık 15 yıl geçti. Hastalanan Ertuğrul Gazi, Konya’ya gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalamadan gitmiştir. Dündar Bey, anlaşmayı imzalamak için hediyeler hazırlatarak Kulucahisar’a doğru yola çıkıyor. Kulucahisar’a vardıklarında düzenlenen gösteride tekfura suikast planlanıyor. Ancak Osman Gazi, suikasti önleyerek büyük bir tehlikeyi savuşturuyor. Suikastı düzenleyen ise Prenses Sofia ve bu durum Osman Gazi’nin ona düşman olmasına neden oluyor. Olaylar gelişirken, Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars da bu çatışma sırasında hayatını kaybediyor.

Kuruluş Osman dizisinin bu akşamki sezon finali, izleyicileri birçok sürprizle karşılaşmaya davet ediyor.