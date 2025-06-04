SEZON FİNALİ DÜZENLENİYOR

Türkiye’de altı sezon boyunca reyting rekorları kıran ve dünya genelinde birçok ülkede milyarlarca izleyiciye ulaşan popüler dizi ‘Kuruluş Osman’, bu akşam sezon finali ile izleyicileriyle vedalaşıyor. Dizi, izleyicilerinin beğenisini kazanırken, Türkiye’nin kültür ve sanatına da büyük katkı sağlıyor.

CLAUDIUS’UN AKIBETİ MERAK KONUSU

Dizide, “Kuruluş Osman Claudius ölüyor mu, Claudius öldü mü, diziden ayrıldı mı?” gibi sorular izleyicileri düşündürüyor. Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han’a karşı savaşının üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya’ya gitmekte ancak gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış, anlaşmayı imzalayamadan Konya’ya yönelmiştir.

Dündar Bey, anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmayı istemekte, bu amaçla tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar’a doğru yola çıkmıştır. Kulucahisar’a ulaştıklarında, düzenlenen gösteride tekfura suikast girişiminde bulunulmuştur. Ancak Osman Gazi, suikast olacağını fark ederek bunu önlemeyi başarmıştır. Suikastı düzenleyen Prenses Sofia, Osman Gazi’nin düşmanı haline gelir ve Osman Gazi’yi pusuya düşürmek için adamlarını gönderir; bu da Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars’ın şehit olmasına sebep olur. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, bu akşamki bölümde “Kuruluş Osman Claudius ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu?” sorularının yanıtları da belli olacak.

KARAKTERLER VE OYUNCULAR

Kuruluş Osman’ın kadrosunda yer alan isimler ise şöyle: Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Şeyh Edebali), Yıldıray Şahinler (Rogatos), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Burak Çelik (Göktuğ), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci Davud) ve Emin Gürsoy (Kumral Abdal).