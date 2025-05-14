Kuruluş Osman Bu Akşam Yayınlanmayacak

YENİ BÖLÜM BEKLENİYOR

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin izleyicileri bu akşam yeni bölüm olup olmadığını merak ediyor. “Kuruluş Osman bu akşam yok mu?” sorusu gündemde. Ertuğrul Gazi’nin, Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han’a karşı verdiği mücadelenin üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiş durumda. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya’ya gitmeye karar vermiştir, fakat gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile bir sulh sağlamıştır. Anlaşmayı imzalamadan önce Konya’ya gitmesi nedeniyle Dündar Bey, bu anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmayı amaçlar. Dündar Bey, tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar’a doğru yola çıkar. Kulucahisar’a vardıklarında düzenlenen gösteride tekfura suikast yapılacağı anlaşılır, ancak Osman Gazi suikastı önleyerek büyük bir tehlikeyi bertaraf eder. Suikastı ise Prenses Sofia düzenlemiştir. Osman Gazi, suikastı bozduğu için Prenses Sofia’ya düşman olur ve onun peşine adamlarını göndererek Osman Gazi’yi pusuya düşürmek istemektedir. Bu durum Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars’ın şehit olmasına neden olur.

YENİ BÖLÜM 14 MAYIS’TA YAYINDA DEĞİL

14 Mayıs Çarşamba günü Kuruluş Osman dizisi yayınlanmayacak. Yeni bölüm, haftaya aynı gün ekranlarda olacak. Dizi, Kayı obasında büyük bir heyecanın yaşandığı olaylarla devam ediyor. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında sefer hazırlığına girişiyor. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma sürüyor. Alp ve beyler, Osman Bey’in önderliğinde fütuhata hazırlık yaparken stratejik hamleler de peş peşe geliyor.

İZNİK ZİYARETİ VURGUNU

Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos’tan gelen daveti kabul ederek İznik’e gitmeye karar veriyor. Bu kritik görüşmenin ardında nelerin olduğu merakla beklenirken, Osman Bey’in asıl amacının basit bir diplomatik ziyaret olmadığı anlaşılıyor. Osman Bey, Bizans sarayındaki bu temaslarla hem bölgedeki siyasi dengeyi sağlamayı hem de yeni fetih hamleleri için stratejik avantaj kazanmayı hedefliyor.

TURGUT GAZİ’NİN DÖNÜŞÜ

Turgut Gazi, uzun süredir ayrı kaldığı Kayı obasına yabancı olarak dönüyor. Onun Ertuğrul Bey’in alpı ve Osman Bey’in sadık dostu olduğu fark edilince obada büyük bir sevinç yaşanıyor. Turgut Gazi ile Osman Bey’in yıllar sonra gerçekleşecek ilk karşılaşması, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bu buluşmanın hem dostlukları hem de fetih planları açısından önemli sonuçlar doğuracağı öngörülüyor.

BALA HATUN’DAN MANEVİ MESAJ

Fetih hazırlıkları devam ederken, Bala Hatun bacılarla birlikte sefere hazırlanan alpler için ekmek ve yemek pişiriyor. Bala Hatun, “Fütuhat sadece kılıçla olmaz, aşla imanla olur” diyerek anlamlı bir ders veriyor. Bu sözleriyle obanın kadınlarına ve alplere manevi bir motivasyon aşılıyor. Bala Hatun’un bu desteği, Osman Bey ve alplerinin fetih yolundaki azimlerini nasıl etkileyecek merak ediliyor.

İTTİFAKTA ÇATIRDAK RİSKLER

Osman Bey’e karşı istedikleri başarıyı elde edemeyen Claudius ve Kuçar, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Osman Bey’i alt edememenin öfkesi ve failiyetleri, ikili arasındaki ittifakı tehlikeye sokmaya başlıyor. Kuçar’ın artan hırsı ve kontrolsüz öfkesi, ittifakın dayanıklılığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

KUÇAR’IN YENİ HAMLESİ

İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Kuçar, Osman Bey’e karşı yeni bir hamle planlıyor. Bu hamlenin içeriği ve Osman Bey’in vereceği tepki büyük bir merak konusu. Kuçar’ın beklenmedik stratejileri, Kayı obasını ve Osman Bey’in fetih planlarını tehdit edebilir.

BALAHATUN’UN PLANI İŞE YARIYOR

Bala Hatun, kızlarını ve gelinlerini görevlendiriyor. Kayı obasına karşı intikam dolu olan Begüm Hatun’un yakalanması amaçlanıyor. Bala Hatun’ın Begüm’ü ele geçirmek için nasıl bir plan kurduğu merak ediliyor. Ele geçirilen Begüm Hatun’un akıbeti de izleyicilerin dikkatini çekiyor.