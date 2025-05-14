Kuruluş Osman’da Bugün Yeni Bölüm Yok

YENİ BÖLÜMÜN MERAKI

Kuruluş Osman dizisinin izleyicileri, bu akşam yeni bölümün olup olmadığını merak ediyor. Bugün Kuruluş Osman yok mu? Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han’a karşı savaştan yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya’ya gitmiştir, ancak gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya’ya yola çıkmıştır. Dündar Bey, anlaşmayı imzalayıp itibar kazanmak istemekte, bu nedenle tekfura hediyeler hazırlatıp Kulucahisar’a doğru hareket etmiştir.

SUİKAST GİRİŞİMİ

Kulucahisar’a ulaştıklarında gösteri düzenlenmiş ve bu gösteride tekfura bir suikast düzenlenmiştir. Osman Gazi, suikast girişimini önceden sezip engellemiştir. Suikast, Prenses Sofia tarafından gerçekleştirilmiştir. Osman Gazi, suikastı boşa çıkardığı için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi’yi pusuya düşürmüştür. Bu olay, Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars’ın şehit olmasına neden olmuştur.

ÖNDEKİ HAFTADA YENİ BÖLÜM

14 Mayıs Çarşamba günü Kuruluş Osman yayınlanmayacak. Yeni bölüm, haftaya aynı gün ekranlarda yer alacak. Kayı obasında büyük bir heyecan var. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında önemli bir sefer hazırlığı yapmaktadır. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma sürdürülmektedir. Alp ve beyler, Osman Bey’in önderliğinde fütuhata hazırlanırken stratejik hamleler de ardı ardına gelmektedir.

BİZANS İMPARATORU İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos’un davetini kabul ederek İznik’e gitmeyi planlıyor. Bu kritik görüşmenin arka planında neler olduğuna dair merak sürerken, Osman Bey’in asıl amacının yalnızca bir diplomatik ziyaret olmadığı anlaşılmaktadır. Osman Bey, Bizans sarayında yürütülecek bu temaslarla bölgede siyasi dengeyi sağlamak ve yeni fetih hamleleri için stratejik bir avantaj elde etmek istemektedir.

TURGUT GAZİ’NİN DÖNÜŞÜNE BÜYÜK İLGİ

Turgut Gazi, Kayı obasına uzun bir aradan sonra bir yabancı olarak döner. Ertuğrul Bey’in alpı ve Osman Bey’in sadık dostu olarak tanınması, obada büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaratmaktadır. Turgut Gazi ile Osman Bey’in yıllar sonra gerçekleşecek buluşması izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu karşılaşmanın dostlukları ve fetih planları açısından ne gibi sonuçlar doğuracağı düşünüldüğü gibi anlaşılmaktadır.

BALA HATUN’UN MANEVİ MOTİVASYONU

Fetih hazırlıkları sürerken, Bala Hatun, bacılarla birlikte sefere hazırlanan alpler için ekmek ve yemek pişirmektedir. Bu anlamlı çalışmada Bala Hatun, “Fütuhat sadece kılıçla olmaz, aşla imanla olur” diyerek önemli bir mesaj vermektedir. Bala Hatun’un bu sözleri, hem obanın kadınlarına hem de alplere manevi bir motivasyon aşılıyor. Peki, bu manevi destek Osman Bey ve alplerinin fetih yolundaki azmini ne şekilde etkileyecek?

CLAUDIUS VE KUÇAR’IN İTTİFAK SORUNLARI

Osman Bey’e karşı başarılı olamayan Claudius ve Kuçar, durumlarından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Osman Bey’i yok edememenin verdiği öfke, ikili arasındaki ittifakı sarsmaya başlamıştır. Özellikle Kuçar’ın artan hırsı ve kontrolsüz öfkesi, ittifak için risk oluşturmaktadır.

KUÇAR’DAN YENİ HAMLE PLANLARI

Gözünü intikam bürüyen Kuçar, Osman Bey’e karşı yeni bir hamle planlamaktadır. Bu hamlenin ne olacağı ve Osman Bey’in buna nasıl karşılık vereceği büyük bir merak konusu. Kuçar’ın beklenmedik stratejileri, Kayı obasını ve Osman Bey’in fetih planlarını tehdit edebilir.

BALAHATUN’UN PLANI İŞE YARADI

Bala Hatun, kızlarını ve gelinlerini görevlendirerek Kayı’lara karşı intikam peşinde olan Begüm Hatun’un yakalanmasını sağlayacak. Bala Hatun, Begüm’ü ele geçirmek için nasıl bir plan kurmuştur? Ele geçirilen Begüm Hatun’un akıbeti ne olacaktır?