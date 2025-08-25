Kuruluş Osman, Ekim 2025’te başlayacak

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, dizinin 7. sezon çekimlerine Eylül 2025’in başlarında başlanması planlanıyor ve çekimler hızlı bir şekilde ilerliyor. ATV’nin izleyici rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonunu 4 Haziran 2025 tarihinde, 194. bölümle tamamladı. Yeni sezonla ilgili beklentiler oldukça yüksek ve hayranlar sabırsızlıkla ekran başında olmayı bekliyor.

YENİ SEZONUN BAŞLANGIÇ TARİHİ

İzleyici tahminlerine göre, dizinin yeni sezon bölümleri Eylül ayının son haftası veya Ekim ayının ilk günlerinde ekranda olabiliyor. Diğer analizler ise Kuruluş Osman’ın yeni sezonunun Ekim 2025 itibarıyla başlamasının daha muhtemel olduğunu gösteriyor. Özellikle Ekim’in ikinci haftası, geçmiş sezon alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda en güçlü tahmin olarak öne çıkıyor. Genel beklenti, dizinin Ekim ayında yayına geçmesi yönünde yoğun bir eğilim yaratıyor.

BAŞROL DEĞİŞİKLİĞİ

Dizide Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, altıncı sezonun ardından projeden ayrıldı. Bu önemli değişiklik sonrası, başrolde Osman Bey’in oğlu Orhan Bey rolünü üstlenecek Mert Yazıcıoğlu’nun yer alacağı kesinleşti. Yeni sezon, bu rol değişikliği ile hem hikayede hem de atmosferde büyük bir dönüşümün habercisi oluyor. Kuruluş Osman’ın 2025–2026 sezonunun muhtemelen Ekim 2025 dolaylarında ekranlara dönmesi bekleniyor. Kesin tarih henüz yapımcı veya yayıncı tarafından açıklanmamış olsa da, Ekim’in ilk iki haftasında yayına girmesi en güçlü öngörüler arasında yer alıyor. Resmi duyuru yapıldığında kesin tarih netleşecektir.