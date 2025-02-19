“Kuruluş Osman İçin Belirleyici Karar Alındı”

DİZİ SIRALAMASINDA YÜKSELİŞ

Kuruluş Osman dizisi, her hafta olduğu gibi yine izleyicileri ekran başına kilitleyen nefes kesen sahneleriyle dikkat çekti. Özge Törer ve Burak Özçivit’in başrollerini paylaştığı dizide, özellikle son birkaç bölümdeki olaylar herkesi afallatmaya devam ediyor. Bozdağ Film imzasıyla yayınlanan Kuruluş Osman’ın son bölümünde yaşanan ayrılıklar izleyicilerin aklında soru işaretleri bıraktı.

BALA HATUN MİBLECİ

Dizinin son bölümünde büyük bir yangının ortasında kalan ve herkesin hayatını kaybettiğini düşündüğü Bala Hatun’un durumu, dikkatli bir izleyici sayesinde ilginç bir tartışmaya yol açtı. Bu durum, dizi hakkında merak edilen soruları arttırdı ve izleyicilerin kafasında çeşitli yorumlar oluşturdu.