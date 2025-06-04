Kuruluş Osman İzleme Linki Aranıyor

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman dizisi, başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi ünlü isimleri barındırarak bu akşam 194. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan bu bölüm için izleyiciler “Kuruluş Osman canlı izle” ve “ATV Kuruluş Osman 194. bölüm izleme linki” gibi aramalar yapıyor. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merakla bekleniyor.

Son bölümde, Osman Bey, değişen dengelere rağmen Bizans muhafızlarını geri püskürterek büyük bir tehlike olan Roma ordusunu durdurmayı başarıyor. Ancak obanın içindeki tehlike henüz sona ermemiştir. İçeride bir hain gizleniyor ve Osman Bey bu sinsi düşmanı ortaya çıkarmak için nasıl bir strateji izleyecek?

İktidar hırsıyla gözü dönen Yiğit, yardımcısı Eleni ile birlikte Bala Hatun’u ortadan kaldırmak için haince bir plan yapıyor. Ancak bu karanlık planının sonuçları, Yiğit’in açığa çıkmamak için hangi yollara başvurmasına sebep olacak? Osman Bey’e karşı beslediği kinle dolup taşan Claudius, Kayı Obası’na saldırıyor ve bu hain girişim sonrasında Osman Bey’in eline düşüyor. Osman Bey, Claudius’a karşı nasıl bir intikam alacak?

Sofia, yalnızca intikam için yaşayan biri olarak Osman Bey ve Bala Hatun’la bir kez daha karşılaşacak. Ancak bir kez daha mağlup olan Sofia, obada herkesin önünde infaz ediliyor. Bu durum, ezeli düşmanlığın sona erip ermediği sorusunu akıllara getiriyor. Osman Bey, bu belayı sona erdirecek mi?

İlerleyen bölümlerde Yiğit, art arda aldığı yenilgilerle köşeye sıkışacak ve öz ağabeyi Koca Bey’i bile düşünmeden harcayacak. Koca Bey, kardeşinin hainliğini öğrendiğinde ne yapacak? Yiğit, ihanetinin bedelini ödeyecek mi? Osman Bey, Anadolu’da büyük bir varoluş mücadelesi verirken kazandığı zaferlerle Türkmenlerin kalbine umut tohumları ekmeye devam ediyor. İzleyiciler Kuruluş Osman’ı ATV platformlarından takip edebilir.