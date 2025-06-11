Kuruluş Osman Sezon Finali Bugün

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNE HAZIRLANIYOR

Türkiye’de altı sezon boyunca reyting rekorları kıran ve dünyanın pek çok yerinde milyarlarca izleyiciye ulaşan popüler dizi ‘Kuruluş Osman’, bu akşam sezonfinali ile ekranlara veda ediyor. Dizi, izleyici kitlesinin beğenisini kazanırken, Türkiye’nin kültür ve sanatına önemli katkılar sağlıyor. Bu akşam izleyiciler “Kuruluş Osman var mı, yok mu?” sorusunu merak ediyor.

HİKAYEDEKİ GELİŞMELER

Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han’a karşı mücadelesinin üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiş. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya’ya gitmiş, fakat gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan yola çıkmıştır. Dündar Bey, bu anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak istiyor ve bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar’a doğru yol alıyorlar. Kulucahisar’a ulaştıklarında bir gösteri düzenleniyor ve gösteride tekfura suikast yapmak planlanıyor. Osman Gazi, suikastı önceden anlayarak önlem alıyor. Suikastı Prenses Sofia gerçekleştirmiştir. Osman Gazi, suikastı bozduğu için ona düşman oluyor ve arkasından adamlarını göndererek Osman Gazi’yi pusuya düşürmeye çalışıyor, bu süreçte Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars da şehit oluyor.

Kuruluş Osman’ın kadrosunda birçok yetenekli oyuncu yer almakta. Burak Özçivit, Osman karakterine hayat verirken; Didem Balçın Selcan Yıldız, Çağrı Atiksoy Malhun Hatun, Serhat Kılıç Kosses, Erkan Avcı Nikola, Seda Yıldız Şeyh Edebali, Yıldıray Şahinler Rogatos, Özge Törer Bala Hatun, Emre Basalak Gündüz, Rüzgar Aksoy Turgut, Burak Çelik Göktuğ, Çağrı Şensoy Cerkutay, Yiğit Uçan Boran, Ahmet Yenilmez Demirci Davud ve Emin Gürsoy Kumral Abdal karakterlerini canlandırıyor.