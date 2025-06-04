Kuruluş Osman Sezon Finali Yapıyor

Türkiye’de büyük başarılar elde eden ve altı sezon boyunca yüksek reytingler alarak dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşan ‘Kuruluş Osman’ dizisi, bu akşamki sezon finali ile izleyicilerine veda ediyor. Dizi, hem izleyici kitlesinin ilgisini çekerken hem de Türkiye’nin kültürel ve sanatsal değerlerine önemli katkılar sağlıyor. Ancak izleyiciler, “Kuruluş Osman final mi yapıyor, bitiyor mu?” sorularını soruyor ve bu dizinin neden final yapacağı merak ediliyor.

BÜYÜK BİR HİKAYE DÖNGÜSÜ

Ertuğrul Gazi’nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han’a karşı verdiği mücadelenin üzerinden 15 yıl geçmiş durumda. Ertuğrul Gazi, hastalığı sebebiyle Konya’ya gitmek zorunda kalırken, gidişinden önce Kulucahisar’ın tekfuru Yorgopolos ile sulh anlaşması yapmaya çalışırken anlaşmayı imzalayamadan ayrılmak zorunda kalıyor. Dündar Bey ise, bu anlaşmayı imzalayarak itibarını artırmaya çalışıyor. Tekfura hediyeler hazırlatıp Kulucahisar’a doğru hareket eden Dündar Bey ve beraberindekiler, yerlerine vardıklarında bir gösteri ile karşılaşıyor. Ancak bu gösteri esnasında tekfura suikast düzenleniyor. Osman Gazi, suikastın planlandığını anlayarak bunu engelliyor.

SERT MÜCADELELER VE DÜŞMANLIKLAR

Suikasti Prenses Sofia’nın düzenlemesi, Osman Gazi ile arasında düşmanlık doğmasına yol açıyor. Osman Gazi, bu duruma karşı önlemler alarak ona düşman olan Sofia’nın peşine adamlarını gönderiyor ve bu süreçte Bamsı Beyrek’in oğlu Aybars’ın şehit olmasına da neden oluyor. Bu olaylarla birlikte dizi nachh webhedes’in hikayesi pekişiyor.

Kuruluş Osman, sonraki bölümlerde gerçekleşecek olaylarla izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Dizi kadrosunda Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun) gibi önemli isimler yer alıyor. Bu akşamki sezon finalinin ardından izleyiciler yeni sezon heyecanını bekliyor.