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Kuruluş Osman Sezon Finali Yaptı

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DİZİNİN SEZON FİNALİ VE AYRILIKLAR

Usta oyuncu b’nin başrolünde bulunduğu Kuruluş Osman dizisi, 194. bölüm sonrasında sezon finali yaparak izleyicilere veda etti. Bozdağ Film yapımı olan dizide, dikkat çeken ayrılıklar yaşandı.

AYRILAN KARAKTERLERİN ETKİSİ

Kuruluş Osman dizisinin sezon finalinde, iki önemli karakter diziden ayrıldı. Roma İmparatorluğu’nun cesur savaşçısı Claudius’u canlandıran Tayanç Ayaydın ile Yiğit Bey karakterine hayat veren Mustafa Kırantepe, diziden veda eden isimler arasında yer alıyor.

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