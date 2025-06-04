Kuruluş Osman Sezon Finali Yaptı

DİZİNİN SEZON FİNALİ VE AYRILIKLAR
Usta oyuncu b’nin başrolünde bulunduğu Kuruluş Osman dizisi, 194. bölüm sonrasında sezon finali yaparak izleyicilere veda etti. Bozdağ Film yapımı olan dizide, dikkat çeken ayrılıklar yaşandı.
AYRILAN KARAKTERLERİN ETKİSİ
Kuruluş Osman dizisinin sezon finalinde, iki önemli karakter diziden ayrıldı. Roma İmparatorluğu’nun cesur savaşçısı Claudius’u canlandıran Tayanç Ayaydın ile Yiğit Bey karakterine hayat veren Mustafa Kırantepe, diziden veda eden isimler arasında yer alıyor.